Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» выиграли первую четвертьфинальную игру Кубка России у тольяттинской «Лады» и стали на шаг ближе к цели. Итоговый счет на табло — 30:22 в пользу дружины Яна Лесли. Об этом сообщили ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе донского клуба.

rostovhandball.ru Матч «Ростов-Дона» и «Лады»

Матч состоялся накануне в ростовском Дворце спорта. Несмотря на помощь родных стен и активную поддержку болельщиков, первый тайм подопечные Яна Лесли провели не очень хорошо. Практически всю первую половину встречи ростовчанки догоняли дружину Левона Акопяна.

«Мы очень рады, что удалось победить. В первом тайме допустили много ошибок. Во второй половине встречи сыграли агрессивнее, не теряли мяч, лучше выглядели в атаке. В ответном матче будет сложно, так как «Лада» хорошо играет дома. Но мы должны выйти в Финал четырех Кубка России», — сказал на послематчевой пресс-конференции Ян Лесли.

Напомним, что ГК «Ростов-Дон» является действующим чемпионом России. В прошлом сезоне команда также выиграла Кубок страны. К сожалению, путь в Лиге чемпионов у девушек прервался на прошлой неделе, так как были проиграны обе встречи с «Бухарестом» из Румынии. Но команда не отчаивается и в следующем сезоне продолжит упорную борьбу за заветный трофей.