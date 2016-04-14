Мадрид, 14 апреля, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Команда ФК «Атлетико» (Мадрид) одержали победу над соотечественниками из ФК «Барселона» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов со счётом 2:0, сообщает «Р-Спорт».

clubatleticodemadrid.com Матч ФК «Атлетико» — ФК «Барслона»

Матч состоялся в Мадриде накануне, 13 апреля. Голы «Барселоне» забил полузащитник Антуан Гризманн на 36-й и 88-й минуте.

Предыдущий матч между командами состоялся в Барселоне 5 апреля. Победили хозяева поля со счётом 2:1. По итогам двух матчей «Атлетико» вышел в полуфинал. 15 апреля пройдёт жеребьёвка, которая определит соперника команды.