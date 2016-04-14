Владивосток, 14 апреля, 2016, 07:12 — ИА Регнум. Приморские автоперевозчики относятся довольно равнодушно к новости, что Конституционный суд 14 апреля будет рассматривать вопрос законности сборов по системе «Платон». По их мнению, он изначально был неправомерен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста против системы «Платон»

Напомним, ряд депутатов-коммунистов Государственной думы не согласен с законностью системы «Платон», по которой большегрузным авто приходится платить сбор за проезд по трассам федерального назначения.

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За время действия «Платона» водители в Приморье не ощутили особых изменений.

«Система «Платон» — это замаскированный налог, в законности которого, действительно можно сомневаться. Поверьте, дальнобойщики вообще не ощущают того, что деньги от сбора как-то явно вливаются в поддержку и развитие федеральной дорожной инфраструктуры. Каково будет решение Конституционного суда — я об этом не думаю. Я слишком занят рабочими вопросами», — ответил совладелец автотранспортного агентства на Дальнем Востоке Руслан Кравченко. .

Почему исход суда не очень интересует приморских автоперевозчиков, понять можно — они были бы рады отмене «Платона», безусловно, но уже к нему приспособились, с экономической точки зрения.

«Все, что в нашей компании тратится на «Платон», мы включаем в стоимость услуг по грузоперевозкам. Нашим заказчикам же приходится это включать в стоимость их продукта для покупателя. Получается просто еще один из способов удорожания жизни россиян, вот и все», — резюмировал генеральный директор «Приморского грузового альянса» Вадим Дронов.