Приморские грузоперевозчики сомневаются в законности сборов по «Платону»
Владивосток, 14 апреля, 2016, 07:12 — ИА Регнум. Приморские автоперевозчики относятся довольно равнодушно к новости, что Конституционный суд 14 апреля будет рассматривать вопрос законности сборов по системе «Платон». По их мнению, он изначально был неправомерен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ряд депутатов-коммунистов Государственной думы не согласен с законностью системы «Платон», по которой большегрузным авто приходится платить сбор за проезд по трассам федерального назначения.
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За время действия «Платона» водители в Приморье не ощутили особых изменений.
«Система «Платон» — это замаскированный налог, в законности которого, действительно можно сомневаться. Поверьте, дальнобойщики вообще не ощущают того, что деньги от сбора как-то явно вливаются в поддержку и развитие федеральной дорожной инфраструктуры. Каково будет решение Конституционного суда — я об этом не думаю. Я слишком занят рабочими вопросами», — ответил совладелец автотранспортного агентства на Дальнем Востоке Руслан Кравченко. .
Почему исход суда не очень интересует приморских автоперевозчиков, понять можно — они были бы рады отмене «Платона», безусловно, но уже к нему приспособились, с экономической точки зрения.
«Все, что в нашей компании тратится на «Платон», мы включаем в стоимость услуг по грузоперевозкам. Нашим заказчикам же приходится это включать в стоимость их продукта для покупателя. Получается просто еще один из способов удорожания жизни россиян, вот и все», — резюмировал генеральный директор «Приморского грузового альянса» Вадим Дронов.