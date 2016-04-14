Якутск, 14 апреля, 2016, 06:58 — ИА Регнум. В республике Саха (Якутия) не подтвердились данные пресс-службы Банка России, сообщавшей о снижении годовой инфляции в РФ и ценах на плодоовощную продукцию. В регионе продукты питания за март подорожали на 0,5%, в том числе стоимость фруктов стала выше на 2,1%, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по республике.

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Овощи в Якутии действительно стали дешевле на 2,4%, однако если сравнивать цены на них с теми, что были год назад, то повышение составило 14%. Ощутимо за этот период также подорожали чёрный чай (на 43,6%), подсолнечное масло (21,4%), мясные (20,5%) и овощные (19,5%) консервы, соль (20,4%), сахар (19,7%), кондитерские изделия (19,5%), фрукты (17,9%). За месяц помимо фруктов сильнее всего вырос в цене чай (3,7%), сыр (2%), сахар (1,8%), рыбные консервы и алкоголь (1,5%).

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Напомним, пресс-служба Банка России сообщила, что годовая инфляция в марте 2016 года снизилась до 7,3%, при этом плодоовощная продукция впервые за историю наблюдений подешевела относительно предыдущего месяца (на 1,3%). Там сделали вывод, что сдерживающее влияние на цены на продукты питания оказывали большие объемы предложения на внутреннем рынке продовольствия (включая овощи и картофель) как результат хорошего урожая прошлого года и развития импортозамещения.