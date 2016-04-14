Петропавловск-Камчатский, 14 апреля, 2016, 06:50 — ИА Регнум. На Камчатке произошло сильное землетрясение. Которое ощущалось силой 2−3 балла во всех крупных населенных пунктах региона, в том числе в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Геофизической службе РАН, эпицентр подземного толчка залегал в 170 км от краевого центра.

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Землетрясение произошло на глубине 40 км под морским дном в Кроноцком заливе. «Магнитуда в эпицентре составила 6,2. В Петропавловске толчки ощущались силой 2−3 балла», — уточнили сейсмологи.

В МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM заявили, что жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

В результате подземных толчков в зданиях в Петропавловске на верхних этажах раскачивались люстры, у некоторых попадали предметы с полок. Как передает корреспондент ИА REGNUM некоторые жители города, опасаясь повторных толчков, покинули здания, но паники не было.