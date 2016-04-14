Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 14 апреля, 2016, 07:03 — ИА Регнум.



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Аварийную школу Губкинского закрывают по распоряжению губернатора ЯНАО, не дождавшись каникул, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Соответствующее решение подписано главой Ямала Дмитрием Кобылкиным.

С 14 апреля занятия в здании МАОУ СОШ № 4, расположенной в Девятом микрорайоне, дом 67 прекращаются, а учащиеся перераспределяются по иным образовательным учреждениям города.

Напомним, школа № 4 на 900 учеников в ямальском городе Губкинском затрещала по швам всего после десяти лет эксплуатации. Она открылась 11 января 2006 года. Строительство трехэтажной, отвечающей всем современным требованиям школы шло с июля 2001 по декабрь 2005-го.

Однако в начале прошлого учебного года на школьных стенах образовались трещины — в столовой и вентиляционной камере просели плиты. По результатам экспертизы, завершившейся в конце прошлого года, специальная рабочая группа приняла решение о мерах по снижению нагрузки на несущие конструкции здания и установке поддерживающих конструкций в цокольном этаже школы.

По словам директора учебного учреждения, в рамках компенсационных мер по разгрузке здания были проведены ограничительные мероприятия. В столовой за перемену питаются 100 учащихся вместо 300, холодильное оборудование расставлено по разным помещениям. В гардеробе одежда принимается по номеркам, регулярно чистится кровля школы. Маячки, установленные внутри и по внешнему фасаду здания, показывают стабильность. Провисы плит, появившиеся в сентябре 2015 года, укреплены и не увеличиваются.

По предварительным данным следствия, здание аварийной школы ввели без согласования с органами государственного архитектурно-строительного надзора по распоряжению администрации города Губкинского. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ по строительству общеобразовательной школы, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, а именно по ч.1 ст. 238 УК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств столь раннего разрушения школы.