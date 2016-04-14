Владивосток, 14 апреля, 2016, 06:29 — ИА Регнум. В Приморье цены на фрукты и овощи несколько снизились в сравнении с прошлым месяцем, но эксперты никак не связывают это с высокими показателями импортозамещения. Как и прежде на рынок дальневосточного региона большинство фруктов и овощей поставляют из соседнего Китая. А снижение цен обусловлено сезонностью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Центробанк России в своем информационно-аналитическим комментарии завил накануне о мартовском снижении инфляции до 7,3% и о беспрецедентном удешевлении овощей и фруктов по сравнению с прошлым месяцем. По мнению экспертов, влияние на снижение цен оказал хороший урожай прошлого года в России и насыщенность внутреннего рынка отечественной продукцией. Однако в Приморье продавцы видят иные закономерности.

«Действительно некоторый, довольно не значительный тренд на снижение цен на свежие овощи и фрукты сейчас мы видим. Но говорить о насыщенности приморского плодо-овощного рынка отечественной продукцией по-прежнему не приходится. Довлеет традиционно китайская продукция. Потому здесь, скорее, большее влияние имеют валютные отношения юань-доллар, а не импортозамещение и урожай где-то далеко в России», — считает заместитель директора розничной продуктовой сети в Приморье Елена Маслова.

Кроме того, снижение цен на некоторые позиции обусловлены сезонностью. «Яблоки, будь то китайские, будь то с запада, да сейчас дешевле, чем месяц назад. Но это каждый год так. Старый урожай, уже почти потерявший товарный вид (все-таки, он собран в ноябре, самое позднее) оптовики пытаются «скинуть» с наименьшими потерями по сниженным ценам, — пояснила менеджер по закупу одного из магазинов во Владивостоке Наталья Полозова. — Апельсины же, к примеру, пришли дороже, чем были, и китайские, и египетские. Картофель, свекла, морковь, лук — самые ходовые корнеплоды, включая и те, что от приморского производителя, сохраняют свою стоимость, никак не подешевели. Огурцы и помидоры (тепличные), как местные, выращиваемые китайцами, так и привезенные из Китая — да, чуть-чуть подешевели, так как сезон пришел».