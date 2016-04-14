Якутск, 14 апреля, 2016, 06:41 — ИА Регнум. Положенные по закону участки для детей-инвалидов родители тех, кто болен аутизмом, просят у президента РФ Владимира Путина. Земли жители Якутска хотели бы использовать для создания социальной деревни. К президенту за помощью якутяне намерены обратиться в рамках прямой линии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ptzgovorit.ru Дети — аутисты

«Два года родители детей с аутизмом просят выделить земельный участок у администрации города Якутска для строительства социальной деревни для взрослых людей с инвалидностью. По закону ребенку-инвалиду полагался участок. За девять лет наша очередь так и не подошла, а положенная земля не была выделена. Такая ситуация у многих родителей. Теперь дети выросли», — говорится в тексте вопроса президенту.

Главе государства жители Якутска сообщили, что взрослым аутистам сложно (или почти невозможно) устроиться на работу, решать собственные бытовые задачи и общаться с другими людьми — довольно часто у них встречаются нарушения речи. «Психоневрологические интернаты являются практически единственной системой социального сопровождения жизни взрослых с аутизмом. Проживание в них фактически означает пожизненную изоляцию от общества. Кроме того, в госучреждениях на данный момент нет эффективных методик коррекции развития и социализации для людей с аутизмом. Общество не готово принять этих людей «со странностями», потому что ничего не знает о взрослом аутизме. Поэтому даже те, кому после 18 лет удается избежать попадания в психоневрологический интернат, обречены на домашнюю изоляцию и дополнительные психологические проблемы. В таких случаях люди с аутизмом становятся тяжёлым бременем для собственной семьи, особенно родителей, которые всю свою жизнь посвящают заботе о них. В связи с этим, по опыту других регионов России остро назрела необходимость создания социальной деревни в городе Якутске», — отметили родители аутистов, создавшие в Якутске ассоциацию.

Как сообщало ИА REGNUM, другой поступивший на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным из Якутии вопрос касается системы здравоохранения. 16-летняя девушка, болеющая диабетом и из многодетной, малоимущей семьи, спрашивает у президент, почему её лишили инвалидности.

Очередная прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 апреля в 12:00 по МСК.