Петропавловск-Камчатский, 14 апреля, 2016, 06:15 — ИА Регнум. На Камчатке изъяли и уничтожили 10 кг клубники, выращенной в Греции и поступившей в Россию через Белоруссию. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном Россельхознадзоре, всю изъятую ягоду сожгли.

chelyabinsk.ru Уничтожение санкционных овощей и фруктов

По словам собеседника агентства, партия санкционной продукции была изъята в главном аэропорту Камчатки. «Клубника была доставлена на полуостров самолетом из Москвы. В аэропорту есть наш пост, который проверяет всю продукцию. Выяснилось, что поставляемая клубника произведена в Греции, в отношении которой действует эмбарго. В списке запрещенной к ввозу в нашу страну продукции есть и клубника», — пояснили в ведомстве.

Партия ягоды предназначалась для реализации в ресторане одной из баз отдыха, расположенной в поселке Паратунка — в популярном у туристов населенном пункте, где много бассейнов с термальной водой.