Биробиджан, 14 апреля, 2016, 06:31 — ИА Регнум. Официальные доходы губернатора ЕАО Александра Левинталя в 2015 году составили более 5,35 млн рублей. В сравнении с 2014 годом они увеличились на 54,8%. Совокупный доход супругов Левинталь — более 8,2 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на открытые данные.

iasdceilandianorte.org Рост доходов

По сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы региона, размещенным на портале органов госвласти области, декларированный годовой доход Александра Левинталя составил 5 359 185,92 рублей (в 2014 году — 3 461 638,21 рублей). В собственности у губернатора гараж (18,1 кв. метра) и легковой автомобиль NISSAN MURANO, половина доли в квартире площадью 114,2 кв. метра.

Доходы супруги Оксаны, кандидата юридических наук, в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли на 344,4 тысячи рублей и составили 2 853 279,13 рублей. В ее собственности находится квартира площадью 70,1 кв. метра. Вполне вероятно, что супруга губернатора сохранит свое место в тройке самых обеспеченных первых леди ДФО по итогам 2015 года.

Напомним, Оксана Левинталь попала в тройку самых финансово обеспеченных первых леди Дальнего Востока по итогам декларационной кампании 2014 года.Заграничного имущества у семьи губернатора нет.

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