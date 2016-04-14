Владивосток, 14 апреля, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Исследователи, специализирующиеся на истории столицы Приморья высказывают недоумение тем, что памятник американке Элеоноре Прей, прославившей Владивосток в своих письмах, уже становится символом города. В то время, как молодежь города ничего не знает о создателях столицы Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

arseniev.org Карл Йохан Шульц — первый фотограф Владивостока

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Краеведы-любители и профессиональные историки не понимают почему в столице Приморья так высоко вознесли вклад американки Элеоноры Прей в развитие Владивостока и совсем забыли об истинных создателях города. Экспертов возмущает не присутствие скульптуры Прей на Светланской, главной улице Владивостока, а отсутствие памятников тем, без кого город вообще не мог бы развиваться.

«Почему до сих пор не установлены памятники тем, кто создавал Владивосток, тем, кто строил великолепные здания здесь, формируя облик русского города в Азии, кто развивал торговлю, промышленность, заботился о безопасности его жителей? Градостроители и представители науки отправлялись, напомню, не из Америки, а из Санкт-Петербурга развивать восточный форпост России. Петербуржцы выстроили множество зданий во Владивостоке, основали Восточный институт, первую во Владивостоке гимназию и так далее», — считает профессор ДВФУ, член Русского географического общества, автор книг о Владивостоке и Приморье Лариса Александровская.

По словам эксперта, офицеры Тихоокеанской эскадры, прибывшей из Кронштадта, оставались во Владивостоке, как правило, на три года. С ними приезжали их жены. Весь этот круг главным образом и формировал облик, культуру, атмосферу здесь, поднимая статус молодого города и в глазах иностранцев.

«И странно видеть, что в городе есть памятник американской домохозяйке, просто жившей здесь и всего лишь писавшей письма из Владивостока, но никак, особенно среди молодежи, не помнятся многие люди, собственно создававшие этот город», — добавила исследователь.