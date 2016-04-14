Чанша, Китай, 14 апреля, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Сунь Вэньлинь и Ху Минлян проиграли дело против бюро записей актов гражданского состояния, сотрудники которого отказались регистрировать однополый брак.

newsweek.com Суд КНДР

Мужчины подали заявление на регистрацию брака 23 июня 2015 г. в г. Чанша. Однако сотрудники бюро отказались принимать документы, ссылаясь на Закон о браке. Пара решила обжаловать решение в суде и добиться регистрации отношений, пишет «Синьхуа».

13 апреля состоялся суд, в ходе которого иск был отклонен. Сунь Вэньлинь и Ху Минлян обратили внимание судьи, что в тексте закона не указано, что супругами могут быть только мужчина и женщина.

Аргументы подателей иска оказались не убедительными. Судья принял решение в пользу органа государственной власти и отказал паре в регистрации брака.

Судебный процесс проходил в открытом формате. На заседании присутствовали более 100 человек.