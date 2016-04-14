Пхеньян, 14 апреля, 2016, 05:48 — ИА Регнум. КНДР разместила один или два мобильных ракетных комплекса BM25 «Мусудан» на восточном побережье страны. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.

vecez.com Запуск ракеы в КНДР

По информации агентства, военная техника была зафиксирована в районе портового города и военной базы Вонсан в северокорейской провинции Канвондо.

Источники полагают, что Пхеньян готовится осуществить первый запуск баллистической ракеты средней дальности типа BM25 с радиусом действия до 4 тысяч километров. Ожидается, что запуск может быть осуществлён 15 апреля во время празднования «Дня Солнца» — государственного праздника в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле власти КНДР заявили об успешном проведении испытаний двигателя нового типа для межконтинентальных баллистических ракет.

В течение марта Пхеньян четыре раза провёл испытания баллистических ракет ближнего и среднего радиуса действия. Лидер КНДР Ким Чен Ын также заявлял о планах провести в ближайшее время новые испытания ядерного оружия и баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.