Пекин, 14 апреля, 2016, 05:41 — ИА Регнум. Власти Китая накажут более 350 должностных лиц, вовлеченных в громкий скандал, связанный с незаконной торговлей просроченными вакцинами. Госсовет КНР опубликовал заявление, согласно которому 357 чиновников будут уволены или понижены в должности.

medvesti.com Вакцинация

Скандал вокруг незаконной торговли лекарственными препаратами и вакцинами разразился в КНР в марте 2016 г. Правоохранительным органам Китая удалось установить, что в стране действует подпольная сеть по торговле просроченными или неправильно хранившимся вакцинами, пишет «Жэньминь жибао».

Было возбуждено более 190 уголовных дел, задержано 202 человека. В ходе расследования было установлено, что торговля вакцинами велась с 2011 г. Прямой ущерб, нанесенный государству, оценивается в 570 млн юаней ($88 млн).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 г. cотрудники правоохранительных органов провинции Шаньдун задержали двух женщин, занимающихся незаконной торговлей вакцинами. В ходе следственной работы было установлено, что задержанные занимались незаконной торговлей вакцинами на территории 18 провинций КНР.