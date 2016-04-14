Пекин, 14 апреля, 2016, 05:07 — ИА Регнум. Китайские ученые успешно испытали технологию 3D печати в условиях невесомости. Исследователи совершили 93 параболических полета, в ходе каждого из которых удавалось достичь невесомости на протяжении 22 секунд.

goodfon.su Инновации невесомости

Проведенные испытания подтвердили возможность 3D печати в состоянии невесомости. Исследование китайских ученых направлено на изучение возможности печати предметов во время нахождения на орбите, пишет «Сина синьвэнь».

«3D печать прямо на орбите позволит значительно сократить расходы на космические программы. Если ранее для доставки любого груза требовался дорогостоящий ракетоноситель, то благодаря нашей задумке космонавты смогут сами распечатывать необходимые им предметы», — заявил руководитель исследовательской группы Ван Гун.

Китайский ученый отметил, что проведенные эксперименты продемонстрировали возможность функционирования оборудование по 3D печати в космосе.

«Наша команда испытала 5 видов материала для 3D печати, среди которых был армированный полимер — материал, испытания которого не проводили даже специалисты НАСА», — отметил Ван Гун.

По словам ученого, полученные данные будут иметь огромное значение для развития технологий 3D печати и освоения космического пространства.