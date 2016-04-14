Пекин, 14 апреля, 2016, 05:07 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о территориальных спорах в Южно-Китайском море.

wusuobuneng.com Российско-Китайские отношения

12 апреля министр иностранных дел России заявил, что все страны участвующие в территориальных спорах должны следовать принципам неприминения силы и продолжить поиск взаимоприемлимых политических и дипломатических решений, пишет «Синьхуа».

Лавров подчеркнул, что третьи стороны должны прекратить вмешательство в переговорный процесс.

Лу Кан отметил, что Пекин приветствует позицию Москвы по вопросам территориальных споров. Кроме того, китайский дипломат заявил, что спор будет решен исключительно мирным путем.

«Тот, кто действительно заботится о мире и стабильности в акватории Южно-Китайского моря должен поддержать Китай и другие страны, участвующие в территориальном споре. Диалог между сторонами должен быть построен в соотвествии с нормами международного права, двусторонних соглашений и Декларации поведения сторон в Южно-Китайском море», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 апреля МИД КНР прокомментировало новость о планах Филиппин по возобновлению модернизации военного аэродрома на спорных островах Наньша в акватории Южно-Китайского моря.