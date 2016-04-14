Лондон, 14 апреля, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Из-за пролёта российского бомбардировщика Су-24 вблизи эсминца ВМС США «Дональд Кук» в Балтийском море был прерван тренировочный полет польского вертолёта, базировавшегося на борту судна, передаёт CNN.

wartools.ru Российский фронтовой бомбардировщик Су-24

«Флоту из-за этого российского полета пришлось приостановить деятельность на палубе, связанную с полетами», — заявил в эфире корреспондент телеканала, описывая подробности инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне завили, что российский фронтовой бомбардировщик Су-24 вечером 12 апреля дважды пролетал на «крайне близком» расстоянии от американского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием «Дональд Кук».

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что инцидент совершенно не соответствует профессиональным нормам военных, действующих поблизости друг от друга в международных водах и международном воздушном пространстве.