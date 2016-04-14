Владивосток, 14 апреля, 2016, 04:37 — ИА Регнум. Члены экипажа самолёта, летевшего рейсом Москва — Владивосток, вынуждены были связать одного из пассажиров, начавшего паниковать перед заходом на посадку. Об этом 14 апреля сообщила агентству «Москва» представитель Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному ФО Наталья Яновская.

ru.torange.biz Салон самолёта

«Пассажир начал вести себя неадекватно, в результате чего экипаж воздушного судна принял решение зафиксировать его ремнями в пассажирском кресле. Согласно имеющимся данным, мужчина был трезв, просто очень сильно запаниковал», — сказала Яновская.

Сообщается, что лайнер после инцидента совершил успешную посадку. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют сотрудники транспортной полиции.