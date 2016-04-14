Далянь, Китай, 14 апреля, 2016, 04:18 — ИА Регнум. Министерство общественной безопасности КНР сообщило о задержании мошенника, входящего в список 10 самых разыскиваемых преступников Китая.

wallpaperscraft.ru Преступник в наручниках

В ходе следствия было установлено, что 35-летний Чжао Цзяньго возглавил преступную группу, которая незаконным путем вывела более 81,72 млн юаней ($12,6 млн) со счета одной из строительных компаний в провинции Ляонин.

Преступление было совершено 4 марта. Уже на следующий день полиции удалось арестовать троих подозреваемых и заморозить счета преступников. При этом Чжао Цзяньго удалось сбежать из провинции.

Благодаря профессионализму сотрудников правоохранительных органов преступника удалось обнаружить на территории провинции Чжэцзян, где он и был арестован, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящий момент мошенник уже доставлен в Далянь, где ему будет представлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 апреля Министерство общественной безопасности опубликовало список 10 самых разыскиваемых преступников. Власти обратились к населению Китая с просьбой оказать содействие в поимке скрывающихся мошенников.