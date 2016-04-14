Сеул, 14 апреля, 2016, 04:10 — ИА Регнум. Правящая партия Южной Кореи потерпела поражение на выборах в парламент, не сумев получить большинство в Национальном собрании, передаёт агентство «Рёнхап».

fresher.ru Ушу

По итогам подсчёта 99% бюллетеней, консерваторы «Сэнури» («Партия новых рубежей») получает 121 из 300 мест в парламенте республики, главная оппозиционная партия Южной Кореи «Тобуро минджудан» («Новый политический альянс за демократию») получает 123 депутатских мандата. Центристы из «Народной партии» будут представлены 39 депутатами.

Отмечается, что партия «Сэнури» теряет большинство в Национальном собрании впервые за последние 16 лет. По итогам предыдущих парламентских выборов, которые состоялись в 2012 году, партия имела 146 мест в парламенте, а демократы и центристы — 102 и 20 мест соответственно.