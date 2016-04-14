Петропавловск-Камчатский, 14 апреля, 2016, 04:10 — ИА Регнум. Дороги в Петропавловске-Камчатском наравне с проездами в Якутске и Ульяновске признаны самыми «провальными» в стране. Как заявили в ОНФ, где составили рейтинг «Оценим качество дорог», трассы в камчатской столице, в большинстве своем не соответствуют ГОСТам.

ytimg.com Дорога на Камчатке

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Итоговый рейтинг городов с точки зрения качества дорожной сети, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, создавался на основе критериев состояния гарантийных дорог, обустройства пешеходных переходов вблизи объектов социальной инфраструктуры, наличия и обустройства парковок и пандусов около медицинских учреждений, а также текущего состояния городских улиц на предмет отклонения от требований ГОСТа.

Будучи на Камчатке руководитель инспекции «Оценим качество дорог!» член Центрального штаба ОНФ, создатель движения «Убитые дороги» Александр Васильев заявил, что по сравнению с другими городами, где виден результат работы органов власти на исправление ситуации с дорогами, Петропавловск-Камчатский вызвал ощущение полной безнадёжности и бесхозяйственности. «Здесь мы видим, что строятся новые дороги, но старые находятся в таком плачевном состоянии, что говорить об исполнении указа президента об удвоении дорог не приходится», — сказал он.

В ходе рейда общественники отметили, что состояние «красной линии» в Петропавловске относительно благополучно, однако малейшее отклонение от центральной ветки, открывает совершенно другую картину. «Показательный пример мы нашли на улице Владивостокской между домами 41 и 39Б, где прямо на повороте находятся две большие ямы, в несколько раз превышающие предельно допустимый размер», — рассказал активист.

Судя по сообщениям местных СМИ и комментариям в интернете, местные жители полностью согласны с выводами экспертов ОНФ. Простые жители Петропавловска сообщают, что ямы на дорогах города появляются практически сразу после ремонта, что говорит об отсутствии контроля за подрядчиками. Кроме того, движение по дорогам каждую весну превращается в полосу препятствий, которую не возможно пройти не попав в яму.