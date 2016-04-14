Москва, 14 апреля, 2016, 03:47 — ИА Регнум. Пожар на Берсеньевской набережной в центре Москвы, вспыхнувший в ночь на 14 апреля, потушен подразделениями МЧС. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления ведомства.

s-vesti.ru Пожар потушен

По информации МЧС, сообщение о пожаре в доме №9 по Берсеньевской набережной поступило в 01:26. «Происходило загорание легко-возводимых конструкций на кровле 3−5 этажного разноуровневого здания старой постройки на общей площади около 20 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя несколько минут, в 02:05 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Возможные причины возгорания на данный момент не называются.