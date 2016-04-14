Киев, 14 апреля, 2016, 03:32 — ИА Регнум. США выделят около 50 млн долларов на поддержку Национальной гвардии и Госпогранслужбы Украины. Как сообщает 14 апреля пресс-служба МВД Украины, об этом заявил замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер на встрече с замминистра внутренних дел Украины Сергеем Яровым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Тёмный рыцарь». реж Кристофер Нолан. 2008. США, Великобритания Горящие деньги

Как уточняется, средства будут выделены «на закупку оборудования и проведение реформы системы управления».

Во встрече также приняли участие командующий Нацгвардией Юрий Аллеров и руководитель Госпогранслужбы Владимир Назаренко. Глава МВД Украины отметил, что для Киева «очень важна американская поддержка в сфере обороны», а также подчеркнул, что «американское лидерство остаётся очень важным фактором для проведения реформ в правоохранительной сфере».

Майкл Карпентер со своей стороны заявил, что Вашингтон гордится теми усилиями, которые были предприняты американской стороной для развития Нацгвардии и Госпогранслужбы Украины.

Он отметил также, что создание Национальной гвардии было «пилотным проектом», который показал «очевидный прогресс». «Мы прекрасно осознаём, что у вас есть сложные проблемы на Донбассе. Для решения их нужна эффективная работа с привлечением многих правительственных институтов. Мы в дальнейшем будем поддерживать Украину и готовы сотрудничать с новым правительством», — сказал замглавы Пентагона.

Как передавало ИА REGNUM, в начале апреля президент Украины Пётр Порошенкосообщал, что Киев в ближайшее время получит от США 355 млн долларов на реформирование сектора безопасности. По его словам, выделенные средства пойдут на закупку новейшего вооружения и оборудования, проведение тренингов для сил специальных операций и Национальной гвардии Украины.