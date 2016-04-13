Москва, 14 апреля, 2016, 02:55 — ИА Регнум. Журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. В этом году его возглавил Леонид Михельсон, контролирующий НОВАТЭК и «Сибур». Его состояние оценивается в $14,4 млрд.

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Второе и третье места в списке заняли Михаил Фридман («Альфа-банк», Dea, Vimpelcom и X5 Retail Group) с состоянием $13,3 млрд и Алишер Усманов («Металлоинвест», Mail.ru Group, «Мегафон», DST, «ЮТВ Холдинг», СТС Media) с $12,5 млрд.

Также в первую десятку списка вошли Владимир Потанин («Норильский никель») — $12,1 млрд, Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, Сибур, Банк «Россия», «Трансойл») — $11,4, Алексей Мордашов («Северсталь», TUI AG, «Силовые машины», «Утконос») — $10,9 млрд, Виктор Вексельберг («Русал», Sulzer, Oerlikon, «Т Плюс», «Акадо») — $10,5 млрд, Владимир Лисин (НЛМК, UCL Holding) — $9,3 млрд, Вагит Алекперов («ЛУКойл») — $8,9 млрд, Герман Хан («Альфа-банк», Dea, Vimpelcom, X5 Retail Group) — $8,7 млрд.

Впервые в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes вошёл создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Он занял 135-е место в списке с состоянием в $0,6 млрд.

По данным Forbes, долларовыми миллиардерами на сегодняшний день являются 77 граждан России, тогда как годом ранее таковых было 88 человек, а в 2014 году — 111 человек.