Варшава, 14 апреля, 2016, 01:54 — ИА Регнум. Три человека погибли и ещё двое получили ранения в результате столкновения трёх автомобилей в Польше, передаёт местная радиостанция RMF FM.

rmf24.pl Последствия автокатастрофы с россиянами в Польше

Как уточняется, авария произошла на дороге S22 между Эльблонгом и Гжехотками. По предварительным данным, водитель-поляк, совершая обгон, столкнулся лоб в лоб с машиной, двигавшейся во встречном направлении, в которой находились двое российских граждан. В результате все три человека погибли на месте аварии.

Телеканал LifeNews со ссылкой на Генконсульство России в Гданьске сообщает, что среди пострадавших также есть один российский гражданин, в настоящее время он находится в больнице. В то же время подчёркивается, что данная информация пока не подтверждена польской полицией.

Известно, что автомобиль, в котором находились граждане России, имел номерные знаки Калининградской области.