Киев, 14 апреля, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) признались в том, что это они разыграли журналистов американского издания The New York Times, выдав себя за президента Украины Петра Порошенко и его переводчика, передаёт телеканал RT.

mynewsonline24.ru Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров)

«Порошенко изображал Алексей Столяров, а я — его переводчика. Журналистов NYT в основном интересовал офшорный панамский скандал, коррупция на Украине. «Порошенко» им честно признался, что положил в офшоры $500 млн», — рассказал Кузнецов, отметив, что «это было самое честное интервью президента Украины».

Сообщается, что позднее пранкеры сами перезвонили в газету и признались, что Пётр Порошенко не имеет отношения к интервью. Однако при этом они заявили, что хотя интервью дал не президент, сами они являются сотрудниками спецслужб США и действовали по его указанию, с целью отомстить журналистам за публикации о коррупции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголько сообщил, что неизвестные попытались организовать интервью газете The New York Times от имени Петра Порошенко.

«На фальшивом бланке подали телефоны и электронные адреса своих агентов, провели переговоры и даже по телефону озвучили «ответы» на вопросы. К чести газеты, журналисты проверили достоверность записи в настоящей пресс-службе и фейковое интервью не попало на страницы», — сообщил Цеголько.

При этом в попытке организовать фальшивое интервью пресс-секретарь президента Украины обвинил «российские спецслужбы», которые, по его словам, «продолжают гибридную войну против Украины».

Напомним, ранее российским пранкерам Вовану и Лексус, выступавшим от имени Порошенко, уже удалось разыграть ряд известных лиц. Так, в феврале они рассказали о звонке президента Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а в марте стало известно о том, что пранкеры разыграли адвоката Марка Фейгина, представляющего интересы Надежды Савченко.

При этом Вован и Лексус заверили, что никогда не работали на российские спецслужбы.