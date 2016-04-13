Тирасполь, 14 апреля, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья принял 13 апреля в окончательном чтении бюджет на 2016 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента, депутатами были найдены источники погашения дефицита по социально защищенным статьям.

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«Рассмотрение главного финансового документа года прошло гладко и быстро. Теперь всем органам власти, прежде всего, исполнительному, предстоит хорошо поработать над тем, чтобы соответствующие суммы поступили в бюджет и были направлены на выплату заработных плат, пенсий и финансирование других социально защищенных статей», — отметил глава парламентского комитета по экономической политике Александр Мартынов.

В проектах республиканского бюджета и бюджета фонда социального страхования прописано право правительства и руководства фонда привлекать заем на погашение задолженностей перед работниками бюджетной сферы и пенсионерами по выплате ежемесячной дополнительной помощи.

«Надеемся, что в кратчайшие сроки республиканский бюджет и бюджет ЕГФСС будет подписан главой государства, и предоставляемое исполнительному органу власти право будет утверждено на уровне закона. Далее — дело за правительством получить заем или нет», — сказал глава профильного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейший в Приднестровье торгово-промышленный холдинг «Шериф» предложил правительству ПМР заем в размере 300 млн. рублей ПМР ($26,5 млн) на погашение долгов по зарплатам бюджетникам. Задолженность образовалась в прошлом году, когда из-за нехватки средств зарплаты работникам бюджетной сферы выплачивались в объеме 70%.

В правительстве ПМР сообщили, что рассматривают возможность взятия займа. В то же время правительство обратилось за финансовой помощью к России