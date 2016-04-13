Великий Новгород, 14 апреля, 2016, 01:12 — ИА Регнум. В Управлении МВД России по Новгородской области проводится проверка по факту избиения сотрудниками ГИБДД 30-летнего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе управления, комментируя информацию регионального следственного управления СКР о возбуждении по данному факту уголовного дела.

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Происшедшее в полиции называют «инцидентом между сотрудниками ГИБДД и жителями города Пестово».

Как отмечают в ведомстве, «информация о данном инциденте стала известна в региональном УМВД ещё до её публикации в интернете». «Вскоре после того как произошло данное происшествие, информация о нём поступила на телефон доверия УМВД России по Новгородской области», — сообщили в пресс-службе управления, отметив, что информацию о ЧП в Пестово проверяла группа сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности и управлений по работе с личным составом и ГИБДД УМВД области. «Непосредственно на месте событий ими были проведены необходимые проверочные мероприятия, в том числе, изучены видеозаписи, опрошены заявители, свидетели и очевидцы данного происшествия, а также изучены обстоятельства, предшествующие ему», — отметили в пресс-службе. Все материалы, полученные комиссией УМВД области, были переданы в соответствующее подразделение регионального следственного управления СКР.

«Кроме того, начальником УМВД области по данному факту была назначена служебная проверка, проведение которой продолжается», — также сообщили в пресс-службе управления.

Отмечается, что в случае подтверждения вины подозреваемые в преступлении сотрудники ГИБДД ОМВД России по Пестовскому району будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 апреля в Пестово Новгородской области сотрудники ДПС ГИБДД при задержании 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении административного правонарушения, нанесли ему, лежащему на земле, множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела. Избиение сняла на мобильный телефон его беременная супруга, которая затем разместила видео в интернете. По данному факту региональным управлением СКР возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.