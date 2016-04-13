Амстердам, 14 апреля, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов будет добиваться внесения изменений в соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, комментируя итоги референдума, на котором большинство голландских избирателей высказались против ратификации соглашения, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, с учётом результатов голосования, у правительства остаётся три варианта действий. Первый из них предполагает, что власти страны не станут принимать во внимание референдум, который имел консультативный характер, второй — что кабинет полностью учтёт итоги голосования. Третий же вариант, который, по словам Рютте, выбирает правительство, заключается в том, чтобы попытаться «что-то сделать с учётом того, что большинство избирателей проголосовали против документа».

«Если мы сейчас откажемся от ратификации, то потеряем шанс внести существенные изменения в соглашение с Украиной», — подчеркнул Рютте.

Премьер обратился к депутатам с просьбой дать возможность провести обсуждения итогов референдума с другими странами — членами Евросоюза. «Если переговоры с европейскими партнёрами по этому вопросу ни к чему не приведут, тогда правительство откажется от ратификации», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Центризбирком Нидерландов опубликовал официальные результаты состоявшегося в стране 6 апреля референдума по вопросу о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. Согласно обнародованным данным, за ратификацию соглашения проголосовали 1 571 874 человека (38,21%), против — 2 509 395 (61%). 38 тысяч бюллетеней были признаны недействительными.

В референдуме приняли участие 4 151 613 человек из более чем 12 миллионов голландских подданных, имеющих право голоса. Таким образом, явка составила 32,38%.