Пестово, Новгородская область, 14 апреля, 2016, 00:45 — ИА Регнум. В Новгородской области сотрудники полиции, подозреваемые в избиении 30-летнего мужчины в городе Пестово, задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Цитата из к/ф «Бастион». реж Орен Моверман. 2011. США Образец для подражания

«Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отметили в ведомстве.

После доследственной проверки по информации, размещенной в интернете, об избиении сотрудниками полиции мужчины, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). По поручению и. о руководителя Следственного управления Екатерины Гилиной с целью установления всех обстоятельств произошедшего в Пестово, на место происшествия, выехали наиболее опытные сотрудники Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новгородской области.

Напомним, в ночь на 10 апреля в Пестово Новгородской области сотрудники ДПС ГИБДД при задержании 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении административного правонарушения, нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове, а также другим частям тела. При этом мужчина лежал на земле и не сопротивлялся. Избиение сняла на мобильный телефон его беременная супруга, которая затем разместила видео в интернете и обратилась за помощью к СМИ.