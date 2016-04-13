Киев, 14 апреля, 2016, 00:30 — ИА Регнум. МИД Украины выражает «решительный протест» в связи с решением прокуратуры Крыма о приостановлении деятельности незарегистрированной организации «Меджлис крымско-татарского народа». Соответствующее заявление вечером 13 апреля распространила пресс-служба украинского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Это решение стало очередным шагом в цепи преступлений российской оккупационной власти против представителей крымско-татарского народа, коренного народа Крыма. Считаем это нарушением обязательств Российской Федерации по международным правом как государства-оккупанта, а также Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве призвали «все демократические страны мира» потребовать от России «безотлагательно прекратить массовые нарушения фундаментальных прав и свобод на полуострове», а также предоставить доступ в Крым международным организациям для проведения постоянного мониторинга ситуации с правами человека.

Как передавало ИА REGNUM, прокурор Крыма Наталья Поклонская 13 апреля вынесла решение о приостановлении деятельности организации «Меджлис крымско-татарского народа» в целях недопущения нарушения федерального законодательства, сославшись на статьи 9 и 10 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

«Меджлису» запрещено пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ, проводить публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады.

Ранее, напомним, прокурор Крыма потребовала признать «Меджлис» экстремистской организацией, в настоящее время иск находится в стадии рассмотрения. Решение о приостановке деятельности «Меджлиса» будет действовать до вынесения решения по данному иску Верховным судом Крыма.