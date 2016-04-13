Тирасполь, 14 апреля, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья принял 13 апреля ряд поправок в конституцию, которые лишают президента возможности внесения в парламент законопроектов в режиме законодательной необходимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM, депутаты аргументировали это тем, что чрезмерно активное использование главой государства данного механизма способно блокировать законодательную деятельность.

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В парламенте подсчитали, что с 2012 года нынешний президент Евгений Шевчук воспользовался данным правом 218 раз. При этом, согласно законодательству, при поступлении законопроектов в режиме законодательной необходимости Верховный совет обязан приостановить рассмотрение иных законопроектов. «С учетом того, что по многим «режимным» законопроектам парламент не принял окончательного решения, ставится под сомнение правомерность ранее принятых Верховным советом законов», — отметили в парламенте.

Депутатский корпус одобрил также поправки в основной закон государства, согласно которым в случае, когда президент в течение установленного конституцией срока (14 дней) не подписал принятый депутатами закон или не вернул его для повторного рассмотрения в Верховный совет, принятые законы вводятся в действие путем подписания их председателем Верховного совета.

Кроме того Верховный совет принял в первом чтении законопроект, наделяющий прокуратуру ПМР правом осуществлять надзор за исполнением действующего законодательства главой государства и правительством.

Поводом для разработки документа стали результаты рассмотрения ответа прокурора ПМР на депутатский запрос, касающийся дачи правовой оценки введения на территории республики указа президента «О некоторых особенностях введения на территории ПМР обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Прокуратурой было выявлено, что действие данного правового акта противоречит нормам действующего законодательства. Вместе с тем, было отмечено, что у прокуратуры недостаточно полномочий для того, чтобы осуществлять надзор в сфере правоотношений, регулируемых на подзаконном уровне, — нормативные акты президента и правительства.

Прокуратура ПМР дала положительное заключение на законопроект. В то же время министр юстиции Ольга Зварыч выступила против. Она отметила, что введение предлагаемой нормы противоречит конституционному статусу президента, и предложила исключить главу государства из списка органов власти, деятельность которых подлежит прокурорскому надзору.

Министр также обратила внимание, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует норма, наделяющая прокурора функцией надзора за деятельностью президента.

Опасной предлагаемую законодательную инициативу назвал и полномочный представитель президента в Верховном совете Владимир Боднар. По его мнению, это ставит прокурора в особое положение, что также нарушает конституцию. «Если прокурор ошибётся, кто над ним? Кто его будет проверять?» — задается вопросом Боднар.

«Практика показала, что и глава государства может ошибаться. Были изданы указы, противоречащие законодательству — о введении ОСАГО, о регулировании ситуации на валютном рынке. Должен вестись контроль над такими действиями», — высказала мнение глава комитета по законодательству Галина Антюфеева.

«В Приднестровской Молдавской Республике — народовластие, поэтому все должны исполнять закон», — отметил депутат Олег Василатий.

«Такую норму необходимо прописать, так как она будет полезна и самому президенту. В случае если изданный им правовой акт будет признан нарушающим законодательство, появится возможность отрегулировать процесс на начальном этапе, пока действие того или иного указа не принесло последствий», — поддержал принятие инициативы депутат Андрей Сафонов.

Парламентарии решили продолжить работу над законопроектом и подготовить его ко второму чтению.