Белград, 14 апреля, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Правительство Сербии выдвинуло бывшего министра иностранных дел страны и экс-председателя Генассамблеи ООН Вука Еремича в качестве кандидата на должность нового генерального секретаря ООН, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

trend.az Вук Еремич

Председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт сообщил в своём микроблоге в Twitter, что кандидат от Сербии уже 14 апреля присоединится к публичным слушаниям с претендентами на пост генсека ООН, которые стартовали на текущей неделе.

Вук Еремич родился в 1975 году в Белграде, окончил Кембриджский университет по специальности «теоретическая и экспериментальная физика». В 2007—2012 годах занимал пост министра иностранных дел Сербии при премьер-министрах Воиславе Коштунице и Мирко Цветковиче. С сентября 2012 по сентябрь 2013 года возглавлял Генассамблею ООН. В 2013 году учредил и возглавил Центр международного сотрудничества и устойчивого развития (CIRSD) в Белграде.

Еремич вошёл в политику как член Демократической партии Сербии, однако в 2013 году был исключён из её рядов за несоблюдение партийной дисциплины.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабреминувшегогода председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт и председатель Совета безопасности ООН Саманта Пауэр направили письма 193 странам-членам организации, в которых проинформировали о начале выдвижения кандидатов на пост нового генсекретаря организации.

Подобная практика применяется впервые. До последнего времени избрание генсеков организации входило в компетенцию пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Однако в сентябре минувшего года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой процесс избрания главы организации должен стать открытым. Претендентам для участия в отборе необходимо представить своё резюме и изложить своё видение работы на посту генерального секретаря ООН. Первые слушания кандидатов оначались 12 апреля, а начало процедуры отбора запланировано на конец июля. Преемник действующего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна должен будет вступить в должность с 1 января 2017 года.

Кандидатами на пост генсека ООН ранее уже были выдвинуты восемь человек: гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова (Болгария), экс-министры иностранных дел Хорватии, Македонии и Молдавии Весна Пусич, Срджан Керим и Наталья Герман, министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич, бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш и администратор Программы развития ООН Хелен Кларк (Новая Зеландия).