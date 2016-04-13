Москва, 13 апреля, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Стали известны причины массового отравления в одной из московских столовых. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает LifeNews.

wowfood.club Картофельное пюре

Сообщается, что причиной отравления 140 мигрантов, которые ужинали после тяжелого рабочего дня, стало некачественное картофельное пюре.

После приема пищи рабочие, ужинавшие в столовой, стали жаловаться на недомогание. В столовую прибыли медики. 60 человек были госпитализированы, 80 — отпущены по домам после оказанной им медицинской помощи.

Уточняется, что отравление произошло после употребления пюре с курицей. Известно, что данное блюдо было доставлено аутсорсинговой компанией в виде готового ужина. Правоохранительные органы начали разбирательство.