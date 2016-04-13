Пестово, Новгородская область, 13 апреля, 2016, 23:42 — ИА Регнум. В Новгородской области следственные органы СКР возбудили уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции мужчины в городе Пестово. Как сообщили сегодня, 13 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления, подозреваемые в избиении уже задержаны.

Цитата из к/ф «Бастион». реж Орен Моверман. 2011. США Их нравы

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

Инцидент, видео о котором распространилось в интернете, произошёл в ночь на 10 апреля в городе Пестово Новгородской области. «Сотрудники ДПС ГИБДД нанесли множественные удары руками и ногами по голове, а также другим частям тела лежащему на земле мужчине 1986 года рождения», — сообщили в ведомстве. Мужчину таким образом «задерживали» по подозрению в административном правонарушении. Его беременная жена сняла избиение на мобильный телефон. На видео видно, что её супруг не сопротивлялся. Видеоролик распространился в интернете, родственники пострадавших обратились за помощью к журналистам.

В настоящий момент, как сообщает пресс-службе регионального управления СКР, подозреваемые в избиении сотрудники полиции задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.