Москва, 13 апреля, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Что означает сотрудничество российского оппозиционера Алексея Навального и создателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера? На этот вопрос попытались ответить политологи и представитель следствия, участвующие в обсуждении нового фильма «Эффект Браудера», представленного 13 апреля в рамках передачи «Специальный корреспондент» на канале «Россия-1».

Советский плакат «Будь бдительным!»

"Мы говорим не просто о мошеннике и спекулянте Браудере, а о механизме сращивания «грязного бизнеса» с попытками манипулировать ситуацией в России», — считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, в данном случае можно говорить об использовании варианта найма людей, готовых «за деньги стать инструментом чужой политической воли».

«В деле Браудера мы видим абсолютный симбиоз коррупции со стороны западных бизнесменов, готовых подыграть им в роли послушных инструментов российских оппозиционеров и системной оппозиции. Этот альянс нацелен в первую очередь на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри в России, запустить маховик формирования групп недовольных для того, чтобы «раскачать» властную вертикаль в России — это самое главное. Впервые кукловоды показаны без масок», — подчеркнул он.

Как в свою очередь заявил лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян, под видом борьбы с отдельными фигурами Уильям Браудер «атакует систему».

«Он [Браудер] будет цепляться за какие-то якобы имеющие место дефекты той или другой фигуры, будет цепляться за людей, но он атакует систему, потому что система мешает ему воровать. Он натолкнулся на это, ему нужно грабить. Он грабил, он не умеет ничего, кроме как грабить в особо крупных размерах. Создает фонд, через 10 лет у этого фонда денег становится в 24 раза больше. У любой страны мира будет вопрос: «Что же это такое?» А поскольку грабежу мешает любая система, грабежу нужен беспредел, то Браудер атакует систему, а адресует — отдельным людям», — заявил он.

По словам бывшего следователя следственного департамента МВД России Павла Карпова, занимавшегося делом Браудера, последний сейчас «пытается скрыть свои преступления за выдумками».

«Как любой мошенник такого размаха, он пытается скрыть свои преступления за выдумками, которые не имеют никакого отношения к действительности. Плодит ложь за ложью, чтобы у обычных людей не было возможности разобраться, что есть правда, а что не соответствует действительности. — заявил он. — Уверен, что деятельность наших правоохранительных органов и нашего журналистского сообщества покажет неглиже этого международного афериста».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в России набирает обороты скандал, связанный с сотрудничеством известного оппозиционера Алексея Навального и создателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Доказательствам совместных действий указанных фигурантов посвящен новый фильм «Эффект Браудера».