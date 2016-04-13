Пенза, 13 апреля, 2016, 23:39 — ИА Регнум. Совокупный доход депутатов Законодательного собрания Пензенской области в 2015 году составил 458,342 млн рублей. Сведения о доходах и расходах опубликованы на портале парламента.

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По итогам прошлого года двое депутатов заработали более 50 млн рублей — Федор Тощев председатель совета директоров ОАО «СКМ Инжиниринг», доход которого составил более 172 млн рублей и директор ООО «Ремстрой» Олег Букин, заработавший более 50 млн рублей.

В числе депутатов, доход которых превысил 10 млн рублей — руководитель производственно-строительной компании «Жилстрой» Ильдар Акчурин, заработавший более 35,9 млн рублей, директор ООО «Никольский хлеб» Юрий Старкин — 34 млн рублей, генеральный директор АО «НИИФИ» Алексей Дмитриенко — 32,6 млн рублей, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин — 19,6 млн рублей, председатель совета директоров ГК «Континент» Борис Кулагин — 13 млн рублей, первый заместитель генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза» Вениамин Африканов — 12,7 млн рублей и генеральный директор ООО «Пензавторсырье» Дмитрий Лаврентьев — 11,7 млн рублей.

В то же время заработок десяти депутатов составил менее 1 млн рублей. Так доверенное лицо президента РФ Яна Куприна заработала 994,5 тыс. рублей, первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев — 983,6 тыс. рублей, заместитель председателя парламента Вячеслав Космачев — 953,8 тыс. рублей, директор мокшанского агротехнологического колледжа Любовь Рузманова — 870,5 тыс. рублей, директор средней школы села Вадинск Галина Бураева — 853,1 тыс. рублей, председатель совета пензенского облпотребсоюза Рустям Агишев — 745,6 тыс. рублей, директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов — 699,4 тыс. рублей, руководитель штаба регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Семин — 626,1 тыс. рублей, председатель СПК «Гигант 1» Владимир Колесников — 331,6 тыс. рублей. Наименьший доход в размере 60 тыс. рублей в прошлом году задекларировал лишенный депутатских полномочий Андрей Зуев.

Напомним, по итогам декларационной компании 2014 года совокупный доход депутатов парламента Пензенской области составил 372,802 млн рублей. Таким образом, в 2015 году депутаты заработали на 85,54 млн или почти 23% больше, чем в предшествующем году.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области, на постоянной основе в парламенте работают председатель — Валерий Лидин, два его заместителя — Вячеслав Космачев и Александр Еремкин, два заместителя председателей профильных комитетов — Яна Куприна и Георгий Камнев. «Остальные выполняют депутатские полномочия без отрыва от основной деятельности, то есть на общественных началах. Задекларированный ими доход — это заработанные средства, никак не связанные с осуществлением депутатских полномочий», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в составе парламентариев — руководители производств, предприятий, предприниматели, «доход которых, в основном, идет на модернизацию производства и развитие бизнеса».