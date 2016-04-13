Вашингтон, 13 апреля, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Власти США опубликовали очередной доклад о соблюдении прав человека в мире за 2015 года. Доклад опубликован сегодня, 13 апреля, государственный департамент США. Часть доклада посвящена соблюдению прав человека на Украине.

Кукрыниксы 1968

Часть украинского раздела доклада посвящена конфликту в Донбассе и ситуации с вынужденными переселенцами. Однако, это не все.

В докладе затронута ситуация с расследованиями трагедии в одесском Доме профсоюзов и убийствами во время протестов на Майдане зимой 2014 года. США упрекают власти Украины в том, что они не предпринимают нужных мер по судебному преследованию и вынесению наказания должностным лицам, совершившим нарушения. Подчеркивается, что расследования гибели людей на Майдане Незалежности во время массовых беспорядков в Киеве и в бойне 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов так и остались незавершенными.

Уже больше года длятся расследования и результатов не видно, отмечают в США. При этом коррупция в украинских правоохранительных органах зашкаливает, что явно влияет на эффективность их работы.

Среди других проблем с правами человека на Украине указывается притеснения лиц, находившихся в заключении, в особенности пытки и избиения, плохие условия в тюрьмах и преследования представителей секс-меньшинств.