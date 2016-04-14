Москва, 14 апреля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. У российской экономики сейчас не черная, не белая, а серая полоса, заявил сегодня, 14 апреля, президент РФ в ходе ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». По его словам, ситуация в экономической сфере еще не исправилась, «но все-таки тренд — положительный».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Глава государства напомнил, что в минувшем году спад ВВП составил 3,7%, в этом году, по его данным, спад сохранится, однако в 2017 г. ожидается рост.

Сегодня, 14 апреля, президент РФ отвечает на вопросы соотечественников в прямом эфире в ходе традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным». Вопросы главе государства собирались в течение последней недели. Их можно было задать в том числе в форме видеообращения.

Первая подобная передача в прямом эфире состоялась еще в 2001 году. В 2015 году итоговое число вопросов превысило 3 миллиона. В этом году, как сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в адрес президента поступило более миллиона вопросов, однако эта цифра не окончательная.