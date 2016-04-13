Дамаск, 13 апреля, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Дамаск призвал сирийскую оппозицию отказаться от отстранения президента Башара Асада от власти с помощью переходного правительства. По мнению правительства Сирии, это только усложняет мирные переговоры, передает Associated Press.

ИА REGNUM

Заместитель министра иностранных дел Фейсал Мекдад отметил, что предлагаемое Высшим комитетом по переговорам (ВКП) переходное правительство — попытка государственного переворота, и оно «никогда не будет принято». Вместо этого Дамаск предлагает сформировать правительство национального единения, включив туда несколько оппозиционеров.

«Этого не произойдет ни сейчас, ни завтра, никогда», —говорит Мекдад репортеру AP.

«Мы считаем, что такая идея провалилась, она устарела, она никогда не будет приемлемой. Это фактически представляет собой государственный переворот. Люди организуют определенный бунт, а затем получают власть. Это никогда не произойдет в Сирии», — заявил чиновник.