Москва, 13 апреля, 2016, 22:36 — ИА Регнум. В одной московской столовой, расположенной в районе станции метро «Молодежная», отравились 140 человек. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает LifeNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столовые принадлежности

Сообщается, что кареты скорой помощи развезли 140 человек по московским больницам с диагнозом отравление.

По предварительным данным, все пострадавшие — мигранты, которые ужинали в столовой после рабочего дня. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.