Женева, Швейцария, 13 апреля, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура говорит, что недавняя активизация боевых действий в Сирии является отдельным «инцидентом, а не неконтролируемым лесным пожаром», передает ABC News.

Jayel Aheram

Де Мистура, говоривший с журналистами после встречи с оппозицией, рассчитывает на прорыв в достижении политического перехода в Сирии.

Де Мистура надеется продвинуться «глубже» в сторону достижения соглашения о политическом транзите в Сирии — конечной цели челночной дипломатии ООН. По словам дипломата, делегация сирийского правительства прибудет в Женеву 15 апреля, чтобы провести с ним переговоры