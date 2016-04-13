Тегеран, 13 апреля, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Конституционные наблюдатели Ирана ратифицировали результаты парламентских выборов, передает ABC News.

Флаг Ирана

Информагентство IRNA сообщает, что Совет стражей конституции одобрил результаты выборов в 207 избирательных округах, в том числе Тегеране, на которых блок реформистов получил 30 мандатов.

В феврале, реформисты и умеренные —союзники президента Хасана Рухани получили большинство голосов в 290-местной Совете экспертов и Меджлисе (парламент).

Последний тур выборов, на котором будет разыграна четверть голосов, состоится 29 апреля.