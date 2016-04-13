Москва, 13 апреля, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Готов ли МИД РФ рекомендовать президенту России передать два острова из числа Курильских островов Японии после подписания мирного договора между Россией и Японией? Официальный запрос с этим вопросом 13 апреля ИА REGNUM направило в Министерство иностранных дел РФ.

Географическая карта Курильских островов

Как отмечается в запросе, в настоящее время идут переговоры по заключению мирного договора между РФ и Японией. При этом 11 апреля министр по делам Окинавы и «северных территорий» Аико Симадзири заявила: «Мне очень бы хотелось, чтобы четыре острова были возвращены. Мы твердо намерены продолжать переговоры и хотели бы разрешить проблему принадлежности (островов) и заключить мирный договор».

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12 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая перед журналистами, подтвердил, что Москва хочет ясности с Токио о принадлежности южных Курильских островов. Он напомнил, что между Россией и Японией существует совместная декларация от 19 октября 1956 года. В статье 9 Декларации, в частности, сказано: «СССР, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора».

Значит ли это, что после подписания мирного договора между Россией и Японией, Москва может передать эти два острова Японии? Переговоры Москвы и Токио продолжаются, поэтому сейчас раскрывать свою позицию МИД РФ не станет, пояснили источники ИА REGNUM в ведомстве.