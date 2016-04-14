Москва, 14 апреля, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Россия сделает всё, чтобы урегулировать нагорно-карабахский конфликт, найти приемлемые для обеих сторон решения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии». «Это очень чувствительная тема, и мне представляется, что мы должны относиться к ней очень осторожно по врачебному известному принципу не навредить», — отметил президент.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Это давняя проблема, давний конфликт, он находится в замороженном состоянии. К сожалению, произошла эта вспышка насилия, и мы сделаем все, чтобы ее урегулировать, найти приемлемые для обеих сторон решения», — заверил Путин.

«Здесь нужны долгосрочные решения по Карабаху. Они могут быть достигнуты — хочу подчеркнуть — это как бы вроде как расхожая фраза, но другой не могу подобрать — политическими средствами должен быть найден компромисс», — заявил президент.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 апреля Владимир Путин принимает участие в общении с гражданами страны в прямом эфире федеральных каналов и радиостанций. В «Прямой линии с Владимиром Путиным» главе государства задаются вопросы как напрямую, так и из числа собранных от граждан в течение последней недели. В 2015 году президент успел ответить на 74 вопроса.