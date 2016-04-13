Вашингтон, 13 апреля, 2016, 21:52 — ИА Регнум. Белый дом США прокомментировал ситуацию в Балтийском море, когда российский фронтовой бомбардировщик Су-24 приблизился к эсминцу ВМС США «Дональд Кук». Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст.

Эсминец ВМС США «Дональд Кук»

Он заявил, что данный инцидент совершенно не соответствует профессиональным нормам военных, действующих поблизости друг от друга в международных водах и международном воздушном пространстве.

Ранее сегодня, 13 апреля, CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что российский фронтовой бомбардировщик Су-24 минувшей ночью дважды пролетал на «крайне близком» расстоянии от американского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием «Дональд Кук».

Источник в Пентагоне утверждает, что российский самолет совершал маневр «заход на атаку с бреющего полета» вблизи американского эсминца.