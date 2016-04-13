Мадрид, 13 апреля, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Испанская полиция арестовала француза, подозреваемого в поставке оружия организатору парижских терактов Амеди Кулибали, передает Associated Press.

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В заявлении министерства говорится, что 27-летний Энтони Денив родом из северного французского города Сент Катерин был арестован вчера вместе с двумя мужчинами на пляже в южно-испанском городе Рикон де ла Виктория. Два других его товарища, серб и черногорец, также предположительно связаны с контрабандой оружия.

Кулибали участвовал в январских атаках 2015 года в Париже, жертвами которых стали 17 человек, трое нападавших, в том числе Кулибали, были убиты. Перед смертью террорист успел застрелить четыре человека в кошерной и еще одну женщину-полицейского.

Денив предстал перед Национальным судом в Мадриде, в котором он отрицал свою причастность к террористам. Суд распорядился оставить его в следственном изоляторе.