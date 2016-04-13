Санкт-Петербург, 13 апреля, 2016, 21:33 — ИА Регнум. Студенческие активисты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением увековечить память барона Александра Людвиговича Штиглица на новой банкноте номиналом 2000 рублей. Свою просьбу они сформулировали в видеообращении к президенту, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Александр Людвигович Штиглиц

Активисты напомнили, что академия появилась 140 лет назад благодаря барону Штиглицу и носит его имя с 2007 года.

«Для нашей страны имя этого человека также знаменательно в сфере экономики и транспорта, потому что он активно занимался развитием железнодорожного сообщения и был первым управляющим Государственного Банка России», — приводят аргументы в пользу своего предложения председатель студенческого совета академии Полина Бокова, секретарь студсовета Татьяна Ардальянова и председатель профкома студентов Анастасия Федорина.

Активисты считают, что барон Штиглиц достоин быть увековеченным на новой купюре в две тысячи рублей. «Предлагаем разместить на ней изображение фасада музейного здания нашей академии», — добавили авторы предложения, которое зарегистрировано на сайте «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Барон Александр Людвигович Штиглиц (1814−1884 г.) — российский финансист, промышленник, благотворитель. В 1876 году он передал 7 миллионов рублей на открытие Центрального училища технического рисования, которое впоследствии получило статус художественно-промышленной академии. При училище также был открыт музей и библиотека. После смерти Штиглица училищу по завещанию финансиста также досталась крупная денежная сумма.

В 1953 г. училищу было присвоено имя народного художника СССР Веры Мухиной. С 1994 года вуз стал Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией. В 2007 года академия получила имя Штиглица.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Банк России Эльвира Набиуллина заявила журналистам 12 апреля, что в России в 2017 году планируется ввести в оборот купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей.

Выбрать символику на новых купюрах сможет всё общество: в ближайшее время на одном из федеральных телеканалов начнется обсуждение и голосование.