Стамбул, Турция, 13 апреля, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым последние события и нынешнюю ситуацию в зоне карабахского конфликта. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья

Сегодня Алиев прибыл в Стамбул для участия в саммите Организации исламского сотрудничества.

Сообщается, что на встрече Эрдогана с Алиевым с удовлетворением было отмечено, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

Лидеры двух стран выразили уверенность в дальнейшем расширении стратегического сотрудничества.

Также стороны отметили важность взаимодействия двух стран в глобальных проектах энергетической и других сфер.