Эль-Кувейт, 13 апреля, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Кувейт развернуть части Национальной гвардии для защиты некоторых нефтяных объектов после того, как рабочие объявили о крупной забастовке на грядущих выходных, передает Al-Arabiya.

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Подразделения будут дислоцированы на объектах в богатых нефтью южных регионах страны у Персидского залива. Профсоюз кувейтских нефтяников решил начать бессрочную забастовку из-за разногласий с правительством по поводу сокращения зарплат.

Страдающий от резкого падения цен на нефть Кувейт вводит новую систему начисления заработной платы для всех государственных служащих и хочет включить в нее 20 тысяч работников, что автоматически ведет к сокращению окладов.

По словам министра нефтяной промышленности Анаса аль-Салеха правительство продолжает вести переговоры с профсоюзами.